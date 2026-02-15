JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Geger Penemuan Mayat di Eks Kampung Gajah Bandung, Polisi Turun Tangan

Geger Penemuan Mayat di Eks Kampung Gajah Bandung, Polisi Turun Tangan

Minggu, 15 Februari 2026 – 10:30 WIB
Geger Penemuan Mayat di Eks Kampung Gajah Bandung, Polisi Turun Tangan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi jenazah. Foto: JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Media sosial digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki di eks Kampung Gajah, Jalan Sersan Bajuri, Kampung Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pada Jumat (13/2/2026) malam.

Mayat itu pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang membuat konten di kawasan bekas objek wisata tersebut.

Namun, warga tersebut mencium bau yang sangat menyengat yang berasal dari sesosok mayat di salah satu sudut tempat.

Baca Juga:

"Betul, kami sudah terima laporan temuan korban meninggal dunia di eks Kampung Gajah sekitar pukul 20.45 WIB," kata Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra, dikutip Minggu (15/2/2026).

Mayat itu pertama kali ditemukan saat warga membuat konten di Kampung Gajah. 

Kemudian mereka menemukan bangkai kucing. Namun mereka mencium bau yang begitu menyengat, setelah ditelusuri kembali ke arah barat ditemukanlah mayat. 

Baca Juga:

"Selanjutnya saksi melaporkan penemuan tersebut ke pihak security, dan selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian," ujar Niko.

Menerima laporan tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi dan dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi tunggu hasil autopsi mayat laki-laki yang ditemukan di eks Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penemuan mayat polres cimahi akbp niko adi putra mayat di kampung gajah penemuan mayat di kampung gajah eks kampung gajah kampung gajah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU