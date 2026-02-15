Geger Penemuan Mayat di Eks Kampung Gajah Bandung, Polisi Turun Tangan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Media sosial digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki di eks Kampung Gajah, Jalan Sersan Bajuri, Kampung Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pada Jumat (13/2/2026) malam.

Mayat itu pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang membuat konten di kawasan bekas objek wisata tersebut.

Namun, warga tersebut mencium bau yang sangat menyengat yang berasal dari sesosok mayat di salah satu sudut tempat.

"Betul, kami sudah terima laporan temuan korban meninggal dunia di eks Kampung Gajah sekitar pukul 20.45 WIB," kata Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra, dikutip Minggu (15/2/2026).

Mayat itu pertama kali ditemukan saat warga membuat konten di Kampung Gajah.

Kemudian mereka menemukan bangkai kucing. Namun mereka mencium bau yang begitu menyengat, setelah ditelusuri kembali ke arah barat ditemukanlah mayat.

"Selanjutnya saksi melaporkan penemuan tersebut ke pihak security, dan selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian," ujar Niko.

Menerima laporan tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi dan dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).