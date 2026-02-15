Harga Emas Hari Ini 15 Februari 2026: Logam Mulia Hampir Rp3 Juta Per Gram
Minggu, 15 Februari 2026 – 09:30 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada 15 Februari 2026 tercatat bervariasi berdasarkan merek dan denominasi.
Dikutip dari laman sahabat.pegadaian.co.id, produk emas batangan dari Galeri24 dan UBS tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Sementara itu, untuk merek Antam, pada data yang diterima hari ini belum tercantum harga jual per denominasi.
Berikut daftar harga emas batangan per 15 Februari 2026:
0,5 gram
Galeri24: Rp1.564.000
UBS: Rp1.620.000
1 gram
