Prakiraan Cuaca Jawa Barat 15 Februari 2026: Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Terjadi Sejak Pagi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu, 15 Februari 2026, menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah sejak pagi hingga sore hari.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama menjelang siang hingga malam hari.

Berdasarkan keterangan resmi BMKG, pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon.

Kemudian, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, serta Kota Banjar.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.