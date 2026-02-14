Dukung Kelancaran Mudik, Dedi Mulyadi Instruksikan Lelang Dini Proyek Infrastruktur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan jajarannya untuk menggelar lelang dini proyek infrastruktur.

Dedi mengatakan, di tengah keterbatasan fiskal, pihaknya tetap mendorong agar proyek infrastruktur jalan hingga Penerangan Jalan Umum (PJU) bisa cepat berproses lewat pengajuan lelang dini.

"Betul (lelang dini),” ucap Dedi dikutip Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, selain banyaknya ruas provinsi yang membutuhkan rekonstruksi dan perbaikan juga penerangan, tetapi juga menjadi momentum pihaknya mendukung kelancaran arus orang dan barang selama ramadan dan mudik lebaran 2026.

"Betul (mendukung arus mudik)," ungkapnya.

Sehingga, pembangunan akan difokuskan pada perbaikan dan pembangunan jaringan jalan provinsi di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dirinya menuturkan, secara paralel PJU yang rusak atau belum terpasang pun akan menjadi prioritas.

Dia meminta, warga tetap mengawasi proses pembangunan agar jajarannya serius melakukan pengerjaan di lapangan.