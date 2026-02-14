JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dukung Kelancaran Mudik, Dedi Mulyadi Instruksikan Lelang Dini Proyek Infrastruktur

Dukung Kelancaran Mudik, Dedi Mulyadi Instruksikan Lelang Dini Proyek Infrastruktur

Sabtu, 14 Februari 2026 – 21:51 WIB
Dukung Kelancaran Mudik, Dedi Mulyadi Instruksikan Lelang Dini Proyek Infrastruktur - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan jajarannya untuk menggelar lelang dini proyek infrastruktur.

Dedi mengatakan, di tengah keterbatasan fiskal, pihaknya tetap mendorong agar proyek infrastruktur jalan hingga Penerangan Jalan Umum (PJU) bisa cepat berproses lewat pengajuan lelang dini.

"Betul (lelang dini),” ucap Dedi dikutip Sabtu (14/2/2026).

Baca Juga:

Menurutnya, selain banyaknya ruas provinsi yang membutuhkan rekonstruksi dan perbaikan juga penerangan, tetapi juga menjadi momentum pihaknya mendukung kelancaran arus orang dan barang selama ramadan dan mudik lebaran 2026.

"Betul (mendukung arus mudik)," ungkapnya.

Sehingga, pembangunan akan difokuskan pada perbaikan dan pembangunan jaringan jalan provinsi di seluruh wilayah Jawa Barat.

Baca Juga:

Dirinya menuturkan, secara paralel PJU yang rusak atau belum terpasang pun akan menjadi prioritas.

Dia meminta, warga tetap mengawasi proses pembangunan agar jajarannya serius melakukan pengerjaan di lapangan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi instruksikan jajarannya untuk menggelar lelang dini proyek infrastruktur.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Jawa Barat gubernur jawa barat pembangunan infrastruktur dedi mulyadi lelang proyek

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU