Sambut Ramadan, Polres Metro Depok Gelar Apel Siaga Kamtibmas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras memimpin Apel Siaga Kamtibmas yang digelar di lapangan apel Polres Metro Depok, Sabtu (14/2/2026).

Kegiatan tersebut, diikuti para Pejabat Utama (PJU) Polres Metro Depok, para Kapolsek jajaran, serta perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Kota Depok.

Abdul Waras menuturkan, apel siaga ini dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, sekaligus meneguhkan komitmen bersama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman, tertib, dan kondusif.

Dalam amanatnya, Kapolres mengawali dengan ucapan terima kasih kepada seluruh ormas yang telah hadir.

“Kami jaga kota ini agar tetap aman, jangan ada orang-orang yang menjadikannya tidak nyaman,” ucap Abdul.

Dia menegaskan, bahwa menjaga keharmonisan Kota Depok merupakan tanggung jawab bersama.

Lebih lanjut, kata Abdul, Polri memiliki tugas yang telah diatur dalam undang-undang, namun peran serta ormas juga sangat penting dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan tugas dan peran ormas di tengah masyarakat, antara lain meningkatkan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai-nilai luhur, meningkatkan semangat gotong royong dan toleransi, serta menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai harga mati.