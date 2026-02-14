Remaja Tawuran Selama Ramadan, Kapolres Depok : Akan Kami Ikutkan Pesantren Kilat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok berencana menindak remaja yang kedapan tawuran saat bulan suci Ramadan.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, pihaknya akan berupaya melakukan pencegahan tawuran remaja selama Ramadan.

"Salah satu yang menjadi perhatian kami selama ramadan, yaitu masalah tawuran remaja," ucap Abdul dikutip Sabtu (14/2/2026).

Abdul menegaskan, jika nantinya ditemukan remaja yang melakukan tawuran, maka polisi akan melakukan pembinaan melalui pesantren kilat.

“Remaja yang terlibat tawuran nanti akan kami ikutkan pondok pesantren kilat,” ujarnya.

Nantinya, kegiatan pesantren kilat tersebut akan berlokasi di Polres Metro Depok.

“Kalau adik-adik masih ngotot, nekat tawuran, nanti akan kami pesantren kilatkan di Polres Metro Depok,” terangnya.

Dia berharap, melalui pesantren kilat membuat para remaja berubah menjadi lebih baik, dan tidak lagi melakukan aksi tawuran.