Tips Berlibur Nyaman dan Aman Saat Libur Panjang Imlek

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Libur panjang Imlek menjadi momen favorit untuk mudik, berlibur bersama keluarga, atau menikmati waktu istirahat.

Namun, tingginya mobilitas selama periode ini juga meningkatkan risiko perjalanan, mulai dari keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, hingga kondisi kesehatan yang tidak terduga.

Head of Travel Management & Direct Retail PT Sompo Insurance Indonesia, Maria Susana memberikan tips sederhana untuk memastikan perlindungan perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan. Persiapan sejak awal menjadi kunci.

Pertama, rencanakan perjalanan dengan matang dan pastikan dokumen penting tersimpan aman.

Kedua, cek kembali jadwal transportasi serta akomodasi untuk menghindari perubahan mendadak.

"Ketiga, pilih asuransi perjalanan dengan manfaat yang relevan, seperti perlindungan medis darurat, kompensasi keterlambatan atau pembatalan perjalanan, hingga perlindungan bagasi," ucap Maria dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Membaca polis secara cermat dan memastikan masa perlindungan aktif sejak keberangkatan hingga kembali ke rumah juga tidak kalah penting.

Memanfaatkan promo Imlek untuk asuransi travel dapat menjadi langkah cerdas agar perlindungan tetap maksimal dengan biaya lebih hemat.