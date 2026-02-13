Vase Akhir Meriahkan Pensi Vaslarawa di SMPN 9 Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pentas Seni (Pensi) Vaslarawa 2026 kembali digelar di SMPN 9 Kota Bogor dengan menghadirkan beragam penampilan seni dan budaya dari para siswa.

Kegiatan ini melibatkan seluruh siswa kelas VII hingga IX dengan total 25 penampilan yang memeriahkan panggung seni sekolah.

Acara tersebut ditutup dengan penampilan Band Vase Akhir yang menghadirkan Pamungkas sebagai penampil utama.

Band tersebut membawakan dua lagu ikonik, yakni “Creep” milik Radiohead sebagai lagu pembuka dan “Terlalu Lama” dari Vierratale sebagai lagu penutup.

Kombinasi permainan gitar Rafa dan Kahfi, hentakan drum Sello, permainan bas Deva Ramadhan Izz Najmussabah, serta vokal Audy yang emosional berhasil membangun suasana dan mengajak penonton larut dalam alunan musik.

Selain penampilan band, salah satu sorotan utama dalam kegiatan tersebut adalah pertunjukan angklung yang dikolaborasikan dengan tarian adat tradisional.

Kolaborasi tersebut tidak hanya menampilkan kekompakan para siswa, tetapi juga mengajak penonton untuk turut menari di depan panggung, sehingga menambah semarak suasana.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMPN 9 Kota Bogor, Agus Subianto, menyampaikan bahwa angklung telah menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut.