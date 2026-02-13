JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Vase Akhir Meriahkan Pensi Vaslarawa di SMPN 9 Bogor

Vase Akhir Meriahkan Pensi Vaslarawa di SMPN 9 Bogor

Jumat, 13 Februari 2026 – 21:00 WIB
Vase Akhir Meriahkan Pensi Vaslarawa di SMPN 9 Bogor - JPNN.com Jabar
Band Vase Akhir saat tampil di Pentas Seni (Pensi) Vaslarawa 2026 yang digelar di SMPN 9 Kota Bogor. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pentas Seni (Pensi) Vaslarawa 2026 kembali digelar di SMPN 9 Kota Bogor dengan menghadirkan beragam penampilan seni dan budaya dari para siswa.

Kegiatan ini melibatkan seluruh siswa kelas VII hingga IX dengan total 25 penampilan yang memeriahkan panggung seni sekolah.

Acara tersebut ditutup dengan penampilan Band Vase Akhir yang menghadirkan Pamungkas sebagai penampil utama.

Baca Juga:

Band tersebut membawakan dua lagu ikonik, yakni “Creep” milik Radiohead sebagai lagu pembuka dan “Terlalu Lama” dari Vierratale sebagai lagu penutup.

Kombinasi permainan gitar Rafa dan Kahfi, hentakan drum Sello, permainan bas Deva Ramadhan Izz Najmussabah, serta vokal Audy yang emosional berhasil membangun suasana dan mengajak penonton larut dalam alunan musik.

Selain penampilan band, salah satu sorotan utama dalam kegiatan tersebut adalah pertunjukan angklung yang dikolaborasikan dengan tarian adat tradisional.

Baca Juga:

Kolaborasi tersebut tidak hanya menampilkan kekompakan para siswa, tetapi juga mengajak penonton untuk turut menari di depan panggung, sehingga menambah semarak suasana.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMPN 9 Kota Bogor, Agus Subianto, menyampaikan bahwa angklung telah menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut.

Band Vase Akhir jadi penampil pamungkas dalam pensi Vaslarawa 2026 yang kembali digelar di SMPN 9 Kota Bogor
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pentas seni smpn 9 bogor vase akhir pensi Vaslarawa 2026 angklung kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU