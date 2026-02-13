JPNN.com

Selama Ramadan MBG di Depok Tetap Berjalan

Jumat, 13 Februari 2026 – 20:30 WIB

Ilustrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Soure for JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok selama Ramadan 1447 Hijriah dipastikan tetap berjalan. 

Namun, skema pendistribusiannya disesuaikan dengan kondisi peserta didik, baik di sekolah umum maupun di lingkungan pesantren dan sekolah berasrama.

Hal tersebut dilakukan agar tetap mendukung pemenuhan gizi tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.

Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026, tentang Pelayanan Program MBG pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M serta Libur Tahun Baru Imlek 2026 yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Depok, Rakha Pratama mengatakan, pelayanan program MBG dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, serta akuntabilitas.

Dirinya menjelaskan, terdapat penyesuaian jadwal pendistribusian pada awal Ramadan.

Untuk tanggal 16 dan 17 Februari, MBG tidak dilaksanakan MBG karena bertepatan dengan libur dan cuti bersama Tahun Baru Imlek. 

Kemudian, untuk 18 sampai 22 Februari pendistribusian juga ditiadakan karena bertepatan dengan libur awal puasa. 


