Pemkot Depok Luncurkan Program PAUD Gratis, 1.100 Siswa Ditargetkan Terima Bantuan RSSG

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali menggagas program bantuan pendidikan gratis bagi anak usia dini melalui Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sebanyak 1.100 peserta didik ditargetkan menerima bantuan pembiayaan pada tahun ajaran baru mendatang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Depok, Dadang Wihana, menyampaikan bahwa program RSSG PAUD merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait program wajib belajar 13 tahun, yang dimulai dari PAUD hingga jenjang pendidikan menengah.

“Insyaallah tahun ajaran baru ini program RSSG PAUD akan dilaksanakan di Kota Depok,” ujar Dadang.

Ia menjelaskan, program tersebut dihadirkan seiring meningkatnya kebutuhan pendidikan anak usia dini yang kini menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD).

Program RSSG PAUD direncanakan menjangkau 33 lembaga PAUD yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.

Setiap kecamatan ditargetkan memiliki tiga lembaga PAUD yang tergabung dalam program tersebut.

“Kami menargetkan setiap kecamatan memiliki tiga PAUD, sehingga akses pendidikan usia dini dapat dirasakan masyarakat secara merata,” tuturnya.