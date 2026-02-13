Kampung Cina Limo Depok Bersolek, Siap Sambut Tahun Baru Kuda Api

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga Kampung Cina yang berlokasi di Gang Bona RT 05/RW 08, Kelurahan Limo, Kota Depok, memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2577.

Sebuah gapura berwarna merah berdiri kokoh di pintu masuk gang, lengkap dengan atribut khas Imlek yang menghiasi sepanjang jalan lingkungan tersebut.

Kawasan itu disebut Kampung Cina karena mayoritas warganya merupakan keturunan Tionghoa dan Betawi yang hidup berdampingan dan kompak merayakan Imlek dari tahun ke tahun.

Dalam menyambut Tahun Kuda Api, warga tampak antusias melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemasangan lampion hingga pernak-pernik bernuansa merah di sepanjang gang dan rumah masing-masing.

Ketua Paguyuban Kampung Cina Depok, Tio Engkay Herman, mengatakan tradisi menghias lingkungan sudah dilakukan secara turun-temurun setiap menjelang Imlek.

“Sudah sejak sepekan kami bersama-sama memasang lampion dan menghias lingkungan,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Ia menjelaskan, terdapat sekitar 30 kepala keluarga (KK) keturunan Tionghoa yang bermukim di kawasan tersebut.

Semangat kebersamaan terlihat dari partisipasi warga yang secara sukarela bergotong royong dan urunan dana untuk mempercantik lingkungan.