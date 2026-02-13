107 Ribu Tiket Ludes, KA Kahuripan Paling Diburu Pemudik Lebaran 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tiket Kereta Api (KA) Kahuripan untuk keberangkatan mudik Lebaran pada tanggal 17, 18, dan 19 Maret 2026 habis terjual.

Tanggal tersebut menjadi pilihan kebanyakan dari para calon penumpang untuk melakukan perjalanan mudik.

Manager Humasda KAI Daop 2, Kuswardojo mengatakan, pihaknya telah menyediakan sebanyak 345.840 tempat duduk untuk masa angkutan Lebaran 2026. Sementara kereta api yang disediakan jumlahnya ada 28 keberangkatan, terdiri dari 24 KA reguler dan empat tambahan.

"Jadi ada 24 perjalanan kereta api reguler dan empat perjalanan kereta api tambahan yang sudah kami rilis sejak tanggal 11 yang lalu. Nah, tentunya kami telah menyiapkan sebanyak 345.840 tempat duduk untuk masa angkutan Lebaran tahun ini," kata Kuswardojo, di Bandung, Jumat (13/2/2026).

Dia mengatakan, mayoritas calon penumpang berangkat dari Stasiun Kiaracondong Bandung menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini, ratusan ribu tiket keberangkatan telah terjual.

"Sampai dengan saat ini yang sudah terjual lebih kurang ada 107.700 lebih yang sudah terjual. Kami sudah menjual ada empat kereta api tambahan Lebaran. Ada dua kereta api Lodaya dari Bandung menuju Solo Balapan, ada satu kereta ekonomi Kutojaya tambahan dari Kiaracondong menuju Kutoarjo, dan ada satu lagi kereta ekonomi tambahan dari Kiaracondong menuju Surabaya," jelas dia.

Sementara kereta api yang menjadi favorit para calon penumpang, kata dia, adalah KA Kahuripan yang berangkat dari Stasiun Kiaracondong menuju Blitar. Oleh karenanya, KAI Daop 2 memprediksi puncak arus keberangkatan kereta api akan terjadi di tanggal 18 Maret 2026.

"Jadi untuk tanggal-tanggal tadi 17, 18, 19 memang ada beberapa perjalanan kereta api yang sudah terjual habis. Okupansi untuk KA Kahuripan sendiri tentunya kita tahu sudah di atas 180 persen. Jadi untuk KA Kahuripan sudah habis terjual," terangnya.