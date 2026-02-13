Prakiraan Cuaca Hari Ini Jumat 13 Februari 2026, Hujan Sedang hingga Lebat Bakal Melanda Jabar dan Jabodetabek

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Jumat, 13 Februari 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta.

Kemudian, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

Adapun pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, serta Kabupaten Sukabumi.