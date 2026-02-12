JPNN.com

Jabar Terkini

Diterpa Hujan dan Angin Kencang, Stadion Pakansari Bogor Rusak Parah

Kamis, 12 Februari 2026 – 22:00 WIB

Kondisi Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah diterjang angin kencang, Kamis (12/2/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor menginventarisasi kerusakan sejumlah fasilitas olahraga di kawasan Stadion Pakansari setelah hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebagian atap stadion terlepas, Kamis siang.

Kepala Dispora Kabupaten Bogor, Asnan, mengatakan kerusakan paling banyak terjadi pada atap stadion di area gerbang (gate) 4, 5, dan 6. Namun, tidak seluruh bagian di area tersebut mengalami kerusakan.

“Yang terlepas paling banyak di gate 4 dan gate 5, ada juga di gate 6, tetapi tidak semuanya. Ada beberapa bagian yang berlubang,” ujar Asnan.

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang berputar di kawasan stadion.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa penutup atap terangkat dan terlepas dari rangkanya.

Selain stadion utama, Dispora juga mencatat kerusakan pada sejumlah venue olahraga lain di dalam kompleks Pakansari, antara lain arena tenis dan venue laga tangkas.

“Tadi juga ada laporan dari petugas pengamanan bahwa di venue laga tangkas atapnya jebol. Saat ini semuanya sedang kami inventarisasi,” katanya.

Sebagai langkah awal, Dispora melakukan pengecekan menyeluruh untuk mengetahui tingkat kerusakan.

Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan yang cukup parah akibat diterpa hujan dan angin kencang pada Kamis (12/2)
