Libur Panjang Imlek, Ditlantas Polda Jabar Petakan Titik Rawan Macet

Kamis, 12 Februari 2026 – 20:00 WIB
Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat memetakan wilayah yang diprediksi akan menjadi titik kemacetan saat libur panjang sejak 14 - 17 Februari 2026.

Selain libur Tahun Baru Imlek, masyarakat juga diprediksi akan melakukan tradisi munggahan sebelum Ramadan untuk umat muslim.

Direktur Ditlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi kemacetan yang bakal terjadi saat libur panjang.

"Kami sudah me-mapping, sudah memetakan tempat-tempat mana yang harus menghadirkan polisi di situ untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan," kata Raydian di Bandung, Kamis (12/2/2026).

Raydian menuturkan, Ditlantas Polda Jawa Barat bersama polres jajaran telah melakukan rapat koordinasi terkait pengamanan libur panjang. 

Pihaknya juga menyiapkan sejumlah rencana untuk mengantisipasi kemacetan.

"Apalagi munggahan ini sudah tradisi, kemudian apa namanya tradisi untuk nyekar ya. Jadi Insyaallah mudah-mudahan ini bentar lagi libur panjang ini, dari mulai hari Sabtu sampai Imlek sampai Selasa," jelas Raydian.

Menurut Raydian, langkah antisipasi juga pemetaan tidak hanya dilakukan saat momen libur panjang saja. 

Ditlantas Polda Jabar memetakan wilayah yang diprediksi menjadi titik rawan kemacetan saat libur panjang Imlek - Munggahan.
