Lansia di Depok Terjebak Kobaran Api Saat Si Jago Merah Melahap Rumahnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebakaran terjadi di sebuah rumah di RT 4 RW 5, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pada Kamis (12/2).

Peristiwa tersebut mengakibatkan pemilik rumah yang merupakan seorang lanjut usia mengalami luka bakar.

Berdasarkan keterangan warga, api diduga berasal dari bagian depan rumah dan dengan cepat membesar.

Saat kejadian, pemilik rumah bernama Yusuf Suhaidi berada seorang diri di dalam rumah dalam kondisi sakit.

Korban diketahui sempat berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar.

Warga yang mendengar teriakan tersebut segera mendatangi lokasi dan berupaya melakukan penyelamatan.

Salah seorang warga, Ruhiyah, mengaku sempat mendengar suara ledakan sebelum api membesar.

“Sempat ada suara ledakan. Saat saya keluar, api di depan rumah sudah merah dan cukup besar,” ujar Ruhiyah.