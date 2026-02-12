UPNVJ dan Lobachevsky State University Rusia Jalin Kerja Sama, Kolaborasi Pendidikan dan Riset Internasional

jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) menerima kunjungan delegasi Lobachevsky State University, Federasi Rusia, di Ruang Rektor UPNVJ.

Kunjungan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai payung implementasi kolaborasi strategis di bidang pendidikan dan riset.

Delegasi Lobachevsky State University dipimpin langsung oleh Rektor Prof. Oleg Trofimov bersama jajaran pejabat bidang kerja sama internasional.

Kehadiran pimpinan universitas tersebut menegaskan komitmen Lobachevsky State University untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan UPNVJ, termasuk memperluas jejaring akademik di kawasan Asia Tenggara.

Rektor UPNVJ Prof. Anter Venus menyambut kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi internasional yang berorientasi pada dampak nyata bagi sivitas akademika.

“Kami memandang Universitas Lobachevsky sebagai lembaga penelitian terkemuka dengan reputasi internasional yang kuat dalam keunggulan akademik, inovasi ilmiah, dan pengembangan pengetahuan,” ujar Anter Venus dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan bahwa UPNVJ melihat potensi signifikan untuk membangun kerja sama yang bermakna dan berkelanjutan antara kedua institusi.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Rektor UPNVJ Prof. Anter Venus dan Rektor Lobachevsky State University Prof. Oleg Trofimov di Ruang Rektor UPNVJ.