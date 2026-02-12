Sambut Ramadan, Pos Indonesia Gelar Pembinaan Rohani dan Menyantuni 206 Anak Yatim

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kegiatan Pembinaan Rohani digelar di Ruang Mas Soeharto, Graha Pos Indonesia Bandung, Rabu (11/2/2026). Acara ini dihadiri oleh Plt. Direktur Utama Haris, jajaran Direksi, Senior Leader, serta seluruh karyawan.

Suasana kebersamaan terasa sejak awal acara. Kegiatan ini memang dirancang bukan hanya sebagai seremonial, tetapi sebagai pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan spiritual.

“Saya hadir di sini dan mengajak teman-teman untuk kembali menghidupkan pembinaan rohani, karena tanpa itu kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari tidak akan berjalan dengan baik," ucap Plt. Direktur Utama Haris dalam keterangan tertulis kepada JPNN.com, dikutip Kamis (12/2/2026).

Selain pembinaan rohani, acara ini juga diisi dengan penyerahan santunan kepada 206 penerima yang tersebar se-Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah dari ustaz Rahmat Hidayat. Dalam ceramahnya, Rahmat mengingatkan bahwa bekerja tidak hanya soal mencari nafkah. Pekerjaan juga bisa menjadi ladang ibadah jika dijalani dengan niat yang baik, jujur, dan penuh tanggung jawab.

Pesan yang ditekankan sangat sederhana yaitu sesibuk apa pun bekerja, jangan sampai melupakan kewajiban kepada Allah. Ketika adzan berkumandang, tinggalkan sejenak urusan pekerjaan dan tunaikan salat. Dengan begitu, setiap langkah dan usaha akan membawa keberkahan.

Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula ajakan untuk membiasakan diri menyisihkan sebagian rezeki untuk zakat dan sedekah, terutama menjelang Ramadan sebagai momentum berbagi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh insan perusahaan dapat menyambut Ramadan dengan hati yang lebih siap, semangat kerja yang lebih baik, dan kepedulian sosial yang semakin kuat. (mar5/jpnn)