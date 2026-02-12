Ditlantas Polda Jabar Petakan Jalur Rawan Bencana Jelang Mudik 2026

JPNN.com

Kamis, 12 Februari 2026 – 17:17 WIB
Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat (Ditlantas Polda Jabar) mulai mematangkan persiapan Operasi (Ops) Ketupat Lodaya 2026 dengan melakukan pemetaan dan survei jalur mudik di berbagai wilayah.

Sejumlah jalur utama, mulai dari Pantura, jalan tol, hingga jalur arteri selatan menjadi fokus pengecekan. 

Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, persiapan tersebut merupakan arahan langsung dari Kapolda Jabar yang sejak awal menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat dan berkoordinasi lintas instansi

"Untuk persiapan Operasi Ketupat Lodaya 2026, pimpinan kami, Bapak Kapolda Jawa Barat, sudah sangat luar biasa dalam mempersiapkan diri, baik secara internal maupun melalui komunikasi dengan sejumlah instansi terkait," kata Raydian di Bandung, Kamis (12/2/2026).

Sebagai bagian dari persiapan, jajaran Polda Jabar bersama Kapolda dan sejumlah pejabat utama (PJU) melakukan peninjauan langsung ke jalur Pantai Selatan (Pansela).

Peninjauan dilakukan dari wilayah Sukabumi, melewati beberapa daerah yang dilalui jalur tersebut, hingga ke Pangandaran.

Dari hasil pengecekan di lapangan, Raydian mengungkapkan masih ditemukan sejumlah titik yang belum sepenuhnya aman untuk dilalui pemudik. 

Salah satu perhatian utama berada di wilayah Sukabumi yang memiliki kerawanan longsor.

Ditlantas Polda Jabar mulai mematangkan persiapan Ops Ketupat Lodaya, salah satunya memetakan jalur rawan bencana.
