Ratusan Warga Majalaya Terdampak Meluapnya Sungai Cisunggalah, Puluhan Rumah Rusak

Kamis, 12 Februari 2026 – 16:16 WIB
Warga membersihkan sisa lumpur banjir akibat meluapnya Sungai Cisunggalah di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Kamis (12/2/2026). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung, menyebabkan meluapnya Sungai Cisunggalah di Kecamatan Majalaya, pada Rabu (11/2/2026) malam.

Akibatnya, puluhan rumah terendam banjir dan mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Wahyudin mengatakan, sebanyak 660 orang atau 310 kepala keluarga terdampak banjir.

Petugas gabungan masih melakukan proses pembersihan lumpur sisa banjir.

"Tim masih di lapangan membantu proses pembersihan banjir," kata Wahyudin saat dikonfirmasi, Kamis (12/2).

Ia menuturkan wilayah yang terdampak yaitu RT 01, 02 dan 03, RW 01 Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Sebanyak lima rumah rusak berat dan tujuh rumah rusak sedang.

Wahyudin menuturkan, total korban yang dievakuasi sebanyak 18 orang terdiri dari lansia, balita, penyandang disabilitas hingga penduduk lainnya.

Ratusan warga di Majalaya, Kabupaten Bandung, terdampak banjir usai meluapnya Sungai Cisunggalah pada Rabu malam tadi.
