Unjani Resmi Memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Mandiri

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) resmi memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) mandiri. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Lisensi dan Sertifikat LSP oleh Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Prof Amilin, kepada Rektor Unjani, Prof Agus Subagyo.

Amilin menuturkan, dengan pencapaian ini, Unjani masuk dalam kelompok elit sekitar 4 persen perguruan tinggi di Indonesia yang telah memiliki LSP mandiri. Kehadiran lembaga ini menegaskan komitmen Unjani dalam memperkuat daya saing lulusan di tengah kebutuhan industri yang semakin kompleks.

Dia pun mengapresiasi langkah Unjani dalam membangun sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi. Menurutnya, sertifikat kompetensi menjadi bukti pengakuan bahwa pemegangnya memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dunia kerja.

“Jangan sampai ada yang ‘dikondisikan’ menjadi kompeten padahal belum memenuhi standar, karena itu bisa menjadi sinyal bahaya,” ujar Amilin dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (12/2/2026).

Di era saat ini, lanjut Amilin, banyak perusahaan besar memprioritaskan pelamar yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP. Pemegang sertifikat bahkan kerap memperoleh nilai tambah, termasuk dari sisi penghasilan.

Oleh karena itu, Amilin mendorong Unjani menjalin kerja sama dengan industri global seperti BYD, Huawei, atau Google. Standar kerja perusahaan-perusahaan tersebut dapat diadopsi dalam skema LSP Unjani agar lulusan memiliki kesiapan lebih kuat dan peluang langsung terserap di dunia kerja.

Sementara itu Rektor Unjani, Prof Agus Subagyo memastikan akan menjaga amanah lisensi LSP. Saat ini Unjani telah memiliki empat skema sertifikasi dan berencana mengembangkannya hingga mencakup 44 program studi.

“Kami berkomitmen menjaga mutu. Jika mahasiswa belum memenuhi standar, maka sertifikat tidak akan diberikan. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bekal nyata bagi alumni untuk bersaing di dunia kerja,” tuturnya.