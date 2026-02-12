Renovasi Gedung Selama Setahun, Polres Metro Depok Layani Warga di Zamzam Tower

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok untuk sementara waktu memindahkan operasional pelayanan kepolisian ke Zamzam Tower yang berlokasi di Jalan Margonda Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Relokasi tersebut dilakukan karena gedung utama Polres Metro Depok akan menjalani renovasi besar.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Depok, Komisaris Besar Polisi Abdul Waras, menjelaskan bahwa proses pembangunan diperkirakan berlangsung hingga satu tahun ke depan.

Selama masa renovasi, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dari lokasi sementara.

“Untuk masyarakat, khususnya Kota Depok, yang memerlukan pelayanan kepolisian di Polres Metro Depok, untuk sementara pelayanan kami berpindah di Zamzam Tower ini,” ujar Abdul Waras.

Sebagai bagian dari proses perpindahan, jajaran Polres Metro Depok menggelar doa bersama dan kegiatan syukuran yang dirangkai dengan santunan kepada anak yatim.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum operasional di kantor sementara dimulai.

“Kami menggelar doa bersama, selamatan, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan,” tuturnya.