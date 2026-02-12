JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Renovasi Gedung Selama Setahun, Polres Metro Depok Layani Warga di Zamzam Tower

Renovasi Gedung Selama Setahun, Polres Metro Depok Layani Warga di Zamzam Tower

Kamis, 12 Februari 2026 – 14:00 WIB
Renovasi Gedung Selama Setahun, Polres Metro Depok Layani Warga di Zamzam Tower - JPNN.com Jabar
Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras saat menggelar doa bersama dan santunan yatim dalam rangka menempati kantor sementara. Foto : Polres Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok untuk sementara waktu memindahkan operasional pelayanan kepolisian ke Zamzam Tower yang berlokasi di Jalan Margonda Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Relokasi tersebut dilakukan karena gedung utama Polres Metro Depok akan menjalani renovasi besar.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Depok, Komisaris Besar Polisi Abdul Waras, menjelaskan bahwa proses pembangunan diperkirakan berlangsung hingga satu tahun ke depan.

Baca Juga:

Selama masa renovasi, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dari lokasi sementara.

“Untuk masyarakat, khususnya Kota Depok, yang memerlukan pelayanan kepolisian di Polres Metro Depok, untuk sementara pelayanan kami berpindah di Zamzam Tower ini,” ujar Abdul Waras.

Sebagai bagian dari proses perpindahan, jajaran Polres Metro Depok menggelar doa bersama dan kegiatan syukuran yang dirangkai dengan santunan kepada anak yatim.

Baca Juga:

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum operasional di kantor sementara dimulai.

“Kami menggelar doa bersama, selamatan, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan,” tuturnya.

Layanan Polres Metro Depok untuk sementara pindah ke Zamzam Tower, hal tersebut lantaran gedung lama akan dilakukan renovasi besar
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Polres Metro Depok zamzam tower Zamzam Tower Margonda relokasi Polres Metro Depok Pelayanan SKCK Pelayanan SPKT renovasi gedung Polres Metro Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU