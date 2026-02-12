ASN Kota Bogor Berinisial AGS Dipecat Karena Nekat Lakukan Pelanggaran Berat

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AGS resmi diberhentikan dari status kepegawaiannya setelah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berupa penyalahgunaan wewenang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Dani Rahadian, membenarkan kabar soal pemberhentian tersebut.

Dia menyatakan bahwa langkah itu diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, yakni pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” ujar Dani, seperti dikutip dari laman metrobogor.

Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 800.1.6.3/Kep.6-BKPSDM/2026.

Surat keputusan telah diterbitkan pada awal Januari 2026 dan diterima oleh yang bersangkutan pada 14 Januari 2026.

Dani menjelaskan, sesuai prosedur administrasi kepegawaian, status pegawai negeri sipil (PNS) AGS resmi berakhir pada hari kerja ke-15 setelah keputusan diterima.

“Keputusan diterima yang bersangkutan pada 14 Januari. Sesuai prosedur, status PNS-nya resmi berakhir pada hari kerja ke-15 setelah diterima, yakni per tanggal 5 Februari 2026,” tegasnya.