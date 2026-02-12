JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkot Bandung Siap Sanksi Tegas Pengemis Musiman Saat Ramadan

Pemkot Bandung Siap Sanksi Tegas Pengemis Musiman Saat Ramadan

Kamis, 12 Februari 2026 – 12:50 WIB
Pemkot Bandung Siap Sanksi Tegas Pengemis Musiman Saat Ramadan - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengantisipasi banyaknya pengemis berkeliaran di bulan Ramadan 1447 Hijriah.

Ia memastikan petugas Satpol PP bersama dinas sosial akan terus melakukan patroli dan menindak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Mulai hari ini Dinas Sosial bersama Satool PP akan kembali melakukan patroli terhadap masyarakat dengan status masalah kesejahteraan sosial," kata Farhan di Kota Bandung, Kamis (12/2/2026).

Baca Juga:

Pada Selasa kemarin, kata Farhan, petugas mengamankan 77 orang PMKS. Terdiri dari 20 orang berdomisili Kota Bandung dan sisanya berasal dari berbagai daerah, termasuk luar Jawa.

"Semua sudah kami kembalikan," ucap dia.

Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan operasi di lapangan dan memastikan ruang publik tidak ditempati oleh kepentingan mereka.

Baca Juga:

PMKS itu pun akan dilakukan pembinaan di rumah penampungan.

"Semuanya kami bina dulu, dimasukkan ke rumah penampungan, lalu dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing," ucap dia.

Begini strategi Pemkot Bandung mengantisipasi munculnya pengemis musiman saat Ramadan 2026.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung muhammad farhan pmks pengemis musiman pengemis ramadan pengemis di bandung pembinaan pmks

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU