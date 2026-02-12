Pemkot Bandung Siap Sanksi Tegas Pengemis Musiman Saat Ramadan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengantisipasi banyaknya pengemis berkeliaran di bulan Ramadan 1447 Hijriah.

Ia memastikan petugas Satpol PP bersama dinas sosial akan terus melakukan patroli dan menindak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Mulai hari ini Dinas Sosial bersama Satool PP akan kembali melakukan patroli terhadap masyarakat dengan status masalah kesejahteraan sosial," kata Farhan di Kota Bandung, Kamis (12/2/2026).

Pada Selasa kemarin, kata Farhan, petugas mengamankan 77 orang PMKS. Terdiri dari 20 orang berdomisili Kota Bandung dan sisanya berasal dari berbagai daerah, termasuk luar Jawa.

"Semua sudah kami kembalikan," ucap dia.

Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan operasi di lapangan dan memastikan ruang publik tidak ditempati oleh kepentingan mereka.

PMKS itu pun akan dilakukan pembinaan di rumah penampungan.

"Semuanya kami bina dulu, dimasukkan ke rumah penampungan, lalu dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing," ucap dia.