Update Harga Emas dan Logam Mulia Hari Ini Kamis 12 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dari Galeri24 dan UBS tercatat bervariasi berdasarkan denominasi atau ukuran berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Dikutip dari laman sahabat.pegadaian.co.id Untuk emas Galeri24, harga ditawarkan mulai dari denominasi terkecil 0,5 gram hingga 1.000 gram. Sementara itu, emas UBS tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas berdasarkan denominasi:

0,5 gram

Galeri24: Rp1.567.000

UBS: Rp1.623.000

1 gram

Galeri24: Rp2.987.000