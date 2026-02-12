JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Update Harga Emas dan Logam Mulia Hari Ini Kamis 12 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Update Harga Emas dan Logam Mulia Hari Ini Kamis 12 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Kamis, 12 Februari 2026 – 09:30 WIB
Update Harga Emas dan Logam Mulia Hari Ini Kamis 12 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi emas batangan, logam mulia dan emas antam. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dari Galeri24 dan UBS tercatat bervariasi berdasarkan denominasi atau ukuran berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Dikutip dari laman sahabat.pegadaian.co.id Untuk emas Galeri24, harga ditawarkan mulai dari denominasi terkecil 0,5 gram hingga 1.000 gram. Sementara itu, emas UBS tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas berdasarkan denominasi:

Baca Juga:

0,5 gram

Galeri24: Rp1.567.000

UBS: Rp1.623.000

Baca Juga:

1 gram

Galeri24: Rp2.987.000

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, lengkap! Pencinta emas batangan dan logam mulia harap disimak sampai habis ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas terbaru harga emas batangan logam mulia logam mulia antam harga logam mulia hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU