Munaslub 2026 Tetapkan Imam Hidayat sebagai Ketua Umum DPN Peradi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2026 Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) resmi menetapkan Imam Hidayat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi periode 2026–2031.

Penetapan tersebut dilakukan dalam Munaslub yang digelar di Grand Depok City (GDC), Kota Depok, Rabu (11/2), serta diikuti secara daring.

Munaslub tersebut digelar untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Peradi yang terjadi sejak 29 Agustus 2025.

Dalam keterangannya, Imam Hidayat menegaskan bahwa Peradi merupakan satu organisasi yang harus tetap dijaga sebagai wadah tunggal profesi advokat.

Ia menekankan pentingnya soliditas organisasi dan mengakhiri berbagai sekat yang selama ini muncul di tubuh Peradi.

“Peradi ya Peradi, bukan lagi Peradi SOHO, RBA, atau SAI,” ujar Imam.

Baca Juga: Satpol PP Depok Gelar Santunan Yatim dan Fukara

Ia menyatakan tongkat kepemimpinan organisasi harus terus berlanjut demi menjaga keberlangsungan dan wibawa organisasi advokat tersebut.

Pada masa kepemimpinannya, Imam mengusung visi reformasi organisasi dengan tetap menjaga marwah advokat sebagai profesi yang terhormat.