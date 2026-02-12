Prakiraan Cuaca Jabodetabek 12 Februari 2026: Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Turun pada Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal pada Kamis (12/2/2026) hingga Jumat (13/2/2026) pagi.

Sejumlah wilayah juga berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang dan sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Kamis pukul 07.00 WIB hingga Jumat pukul 07.00 WIB, pada Kamis pagi (07.00–13.00 WIB) cuaca secara umum berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang dan sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca diprakirakan tetap berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca secara umum berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, pada Jumat dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kepulauan Seribu.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berada pada kisaran 20 hingga 26 derajat Celsius.