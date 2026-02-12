Prakiraan Cuaca Jabar 12 Februari 2026: Hujan Sedang-Lebat Berpotensi Terjadi Siang hingga Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Kamis (12/2/2026) menunjukkan potensi hujan dengan intensitas beragam yang diperkirakan terjadi di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang juga diprakirakan turun di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang.

Kemudian, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.