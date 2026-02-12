Retali Bandung, dari Mimpi Tiga Tahun, Menuju Gerakan Syiar dan Pemberdayaan Umat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ruang sederhana di Jalan Kopo Bihbul No. 39B, Rabu (11/2/2026), siang itu terasa hangat. Bukan sekadar peresmian kantor cabang, tetapi lahirnya sebuah gerakan yang diyakini akan membawa lebih banyak umat menuju Baitullah.

Retali Travel resmi hadir di Kota Bandung. Namun, bagi para penggagasnya, ini bukan hanya tentang membuka kantor baru. Ada misi yang lebih besar yaitu memadukan syiar, edukasi digital, dan pemberdayaan ekonomi keumatan dalam satu ekosistem.

Pengusaha Muslim sekaligus Coach Retali Travel, Dewa Eka Prayoga mengatakan, kolaborasi antara Retali dan Tabungan Surga (TBS) akhirnya melahirkan cabang yang telah lama dirancang.

“Alhamdulillah, akhirnya Retali Kota Bandung berdiri. Kami berharap kolaborasi ini menghadirkan inovasi dan kebermanfaatan yang lebih luas,” ujar Dewa dikutip Kamis (12/2/2026).

Di balik semangat bisnis, Dewa menekankan bahwa niat tetap menjadi fondasi utama. Baginya, umrah bukan semata persoalan angka dan kemampuan finansial.

“Umrah itu bukan soal mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Kalau sudah mau, insyaAllah Allah mampukan,” katanya tegas.

Lebih jauh, lanjut, Dewa, Retali Bandung dirancang bukan hanya sebagai kantor pelayanan jamaah umrah, melainkan pusat edukasi dan pemberdayaan mitra. Para mitra akan dibekali keterampilan digital marketing, strategi penjualan online, hingga advertising agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dengan motto “Umrah Hemat, Ibadah Nikmat”, Retali mencoba menjawab keresahan banyak umat yang menyimpan impian ke Tanah Suci, tetapi masih terkendala biaya. Para mitra bahkan disebut sebagai “pasukan umrah” gerakan kolektif yang tak sekadar berorientasi bisnis, tetapi juga dakwah.