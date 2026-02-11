Mal Botani Square Resmikan PLTS Atap Terbesar di Kota Bogor, Hasilkan 1,6 GWh Energi Bersih per Tahun

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Mal Botani Square meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang berlokasi di area rooftop pusat perbelanjaan tersebut.

Peresmian yang digelar di Atrium Lantai 2 itu menandai Botani Square sebagai pusat perbelanjaan pertama sekaligus pemilik PLTS atap dengan kapasitas terbesar di industri mal Kota Bogor.

General Manager PT.Bogor Anggana Cendikia (Mal Botani Square), Lanny Kuputri mengatakan PLTS Atap Botani Square memiliki total kapasitas terpasang sebesar 1.274,72 kilowatt peak (kWp).

Instalasi tersebut mampu menghasilkan lebih dari 1,6 gigawatt hour (GWh) energi bersih per tahun serta berpotensi mengurangi emisi karbon hingga sekitar 1.300 ton karbon dioksida (CO?) per tahun.

"Pengurangan emisi tersebut setara dengan penanaman puluhan ribu pohon," katanya, Rabu (11/2).

Pengembangan PLTS Atap ini dilakukan melalui kerja sama dengan PT Agra Surya Energy sebagai mitra pengembang.

"Proyek tersebut menggunakan skema Payment Based Rental (PBR), sehingga tidak memerlukan investasi awal dari pihak pengelola mal," ujarnya.

Manajemen Mal Botani Square menyampaikan bahwa penerapan energi surya ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam mendukung transisi energi bersih, efisiensi energi, dan pembangunan berkelanjutan.