Serangan Jantung Masih Jadi Penyebab Kematian Tertinggi, Ini Gejala dan Cara Deteksi Dininya

Serangan jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Eka Hospital Cibubur, dr. Yislam Aljaidi, Sp.JP, FIHA, mengingatkan pentingnya mengenali tanda-tanda serangan jantung serta melakukan skrining jantung secara rutin guna mencegah risiko yang lebih fatal.

Menurut dr. Yislam, serangan jantung merupakan kondisi ketika aliran darah menuju jantung berkurang drastis atau berhenti sepenuhnya akibat sumbatan pada pembuluh darah koroner.

Sumbatan umumnya disebabkan oleh penumpukan plak yang terbentuk dari lemak dan kolesterol selama bertahun-tahun.

“Ketika plak terlepas, dapat terbentuk gumpalan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah menuju jantung. Jika aliran darah yang mengandung oksigen terhenti, otot jantung dapat mengalami kerusakan bahkan kematian,” jelasnya.

Gejala Serangan Jantung yang Perlu Diwaspadai

Aterosklerosis atau penumpukan plak sering kali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Namun, ketika serangan jantung terjadi, penanganan harus dilakukan secepat mungkin.

Beberapa tanda serangan jantung yang perlu diwaspadai, antara lain: