Satpol PP Depok Gelar Santunan Yatim dan Fukara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota Satpol PP Kota Depok menggelar santunan anak yatim dan fukara di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, pada Rabu (11/2).

Pemberian satunan tersebut, dilakukan ratusan anggota Satpol PP Depok sebagai wujud rasa syukur seusai diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Kegiatan ini, juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah.

Kasat Pol PP Kota Depok, Dede Hidayat mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiasi dari para anggotanya, selain karena telah diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu tetapi ini juga dilakukan menjelang bulan suci ramadan.

“Kami sangat mendukung, karena kegiatan ini menunjukan kepedulian anggota Satpol PP Depok sebagai kehidupan sosial,” ucapnya.

Selain memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya, Dede menjelaskan bahwa Satpol PP memiliki rasa tanggung jawab, saling berbagi, dan mengasihi kepada sesama.

“Santunan ini diberikan untuk 45 orang, rata-rata dari keluarga besar Satpol-PP, baik rekan-rekan kami yang sudah pensiun maupun meninggal,” ungkapnya.

Dede menuturkan, santunan yatim dan fuqara ini merupakan kegiatan rutin anggota Satpol PP Depok.