JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Rp200 Miliar Siap Digelontorkan Pemkab Bandung Demi Pembangunan Jalan di Tahun Ini

Rp200 Miliar Siap Digelontorkan Pemkab Bandung Demi Pembangunan Jalan di Tahun Ini

Rabu, 11 Februari 2026 – 11:30 WIB
Rp200 Miliar Siap Digelontorkan Pemkab Bandung Demi Pembangunan Jalan di Tahun Ini - JPNN.com Jabar
Uang rupiah. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan pada tahun 2026.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan anggaran tersebut disiapkan secara bertahap, dengan alokasi awal pada triwulan pertama sebesar Rp127 miliar dan akan ditambah sekitar Rp100 miliar pada tahap berikutnya.

“Total anggaran pembangunan jalan tahun ini sekitar Rp200 sampai Rp300 miliar. Pada triwulan pertama kami alokasikan Rp127 miliar dan nanti akan kami tambah lagi,” ujarnya.

Baca Juga:

Ia menyebutkan pembangunan jalan menjadi prioritas utama Pemkab Bandung untuk menunjang konektivitas antar-wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan TNI Angkatan Darat dalam Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Tahun 2026.

Melalui program TMMD tersebut, Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2026 untuk pembangunan jalan beton sepanjang 1,5 kilometer di Desa Cipelah yang menghubungkan wilayah Kecamatan Rancabali dengan perbatasan Kabupaten Cianjur.

Baca Juga:

Menurutnya, pembangunan jalan di Cipelah diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian mengingat wilayah Rancabali memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar.

Selain di Cipelah, Pemkab Bandung juga memprioritaskan penyelesaian pembangunan jalan di sejumlah titik lain, termasuk ruas jalan sepanjang 20 kilometer di Kampung Londok, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu.

Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan pada tahun 2026
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   anggaran pembangunan jalan pemkab bandung apbd kabupaten bandung kabupaten bandung bupati bandung dadang supriatna

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU