JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Revisi Perpres Alih Fungsi Lahan Sawah Tuai Polemik, Pengusaha Soroti Tak Sejalannya Pusat dan Daerah

Revisi Perpres Alih Fungsi Lahan Sawah Tuai Polemik, Pengusaha Soroti Tak Sejalannya Pusat dan Daerah

Rabu, 11 Februari 2026 – 10:30 WIB
Revisi Perpres Alih Fungsi Lahan Sawah Tuai Polemik, Pengusaha Soroti Tak Sejalannya Pusat dan Daerah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi alih fungsi lahan. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah resmi merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 menjadi Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Aturan terbaru ini bertujuan memperkuat pengendalian alih fungsi lahan, khususnya lahan sawah yang masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, usai rapat perdana sosialisasi Perpres Nomor 4 Tahun 2026 pada Selasa (10/2/2026), menjelaskan bahwa regulasi tersebut mengatur pembentukan tim terpadu guna memastikan pengendalian alih fungsi lahan berjalan efektif.

Baca Juga:

Namun, kebijakan tersebut memunculkan polemik. Sejumlah kalangan menilai terdapat potensi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama terhadap zonasi yang telah ditetapkan sebelum 24 Desember 2025, seperti zonasi perumahan serta kawasan industri dan pergudangan.

Pengembang Nilai Kebijakan Merugikan

Praktisi hukum Siprianus Edi Hardum menilai penetapan sejumlah lahan menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) atau lahan pertanian berpotensi menyulitkan pengembang yang telah mengantongi izin.

Baca Juga:

“Pemerintah menetapkan lahan-lahan yang masih dalam pengembangan oleh pengembang menjadi lahan sawah dilindungi atau lahan pertanian. Ini yang menjadi isu saat ini sehingga sangat menyulitkan para pengembang untuk menjalankan usahanya,” ujar Edi dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Ia menambahkan, terdapat lahan yang telah dibebaskan dan memiliki izin lokasi, bahkan sudah memiliki bangunan, tetapi tetap masuk dalam penetapan LSD.

Revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 menjadi Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menuai polemik di masyarakat
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   revisi Perpres alih fungsi lahan sawah lp2b Perpres 4 Tahun 2026 Lahan Sawah Dilindungi regulasi kawasan industri tata ruang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU