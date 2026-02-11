Revisi Perpres Alih Fungsi Lahan Sawah Tuai Polemik, Pengusaha Soroti Tak Sejalannya Pusat dan Daerah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah resmi merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 menjadi Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Aturan terbaru ini bertujuan memperkuat pengendalian alih fungsi lahan, khususnya lahan sawah yang masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, usai rapat perdana sosialisasi Perpres Nomor 4 Tahun 2026 pada Selasa (10/2/2026), menjelaskan bahwa regulasi tersebut mengatur pembentukan tim terpadu guna memastikan pengendalian alih fungsi lahan berjalan efektif.

Namun, kebijakan tersebut memunculkan polemik. Sejumlah kalangan menilai terdapat potensi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama terhadap zonasi yang telah ditetapkan sebelum 24 Desember 2025, seperti zonasi perumahan serta kawasan industri dan pergudangan.

Pengembang Nilai Kebijakan Merugikan

Praktisi hukum Siprianus Edi Hardum menilai penetapan sejumlah lahan menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) atau lahan pertanian berpotensi menyulitkan pengembang yang telah mengantongi izin.

“Pemerintah menetapkan lahan-lahan yang masih dalam pengembangan oleh pengembang menjadi lahan sawah dilindungi atau lahan pertanian. Ini yang menjadi isu saat ini sehingga sangat menyulitkan para pengembang untuk menjalankan usahanya,” ujar Edi dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Ia menambahkan, terdapat lahan yang telah dibebaskan dan memiliki izin lokasi, bahkan sudah memiliki bangunan, tetapi tetap masuk dalam penetapan LSD.