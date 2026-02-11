JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Curhat Sopir Ojol ke Polisi: Banyak Penumpang Ogah Pakai Helm

Curhat Sopir Ojol ke Polisi: Banyak Penumpang Ogah Pakai Helm

Rabu, 11 Februari 2026 – 15:00 WIB
Curhat Sopir Ojol ke Polisi: Banyak Penumpang Ogah Pakai Helm - JPNN.com Jabar
Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono saat bertemu dengan driver ojek online (Ojol) di Kabupaten Bandung, Rabu (11/2/2026). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sejumlah pengemudi ojek online (Ojol) di Bandung Raya mengeluhkan perilaku penumpang yang enggan menggunakan helm saat berkendara.

Keluhan itu disampaikan langsung kepada jajaran Satuan Lalu Lintas (satlantas) dalam kegiatan penyerapan aspirasi yang digelar Korps Lalu Lintas Polri bersama komunitas Polri.

Keluhan paling banyak disampaikan terkait penumpang yang menolak memakai helm dengan berbagai alasan, mulai dari jarak perjalanan yang dekat hingga takut rambut rusak,

Baca Juga:

Dari hasil dialog, penumpang yang paling sering menolak pakai helm disebut mayoritas perempuan dan remaja.

Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari program rutin kepolisian untuk bersinergi dengan pengemudi ojol di wilayah masing-masing. Kegiatan itu bertujuan menyerap aspirasi sekaligus meningkatkan keselamatan berlalu lintas bagi para pengemudi dan penumpang ojol.

"Ini kegiatan kami mengimplementasikan, menjabarkan, dan meneruskan kegiatan yang sudah dicanangkan sebelumnya. Korlantas sendiri punya program Korlantas Penyampai, dan kegiatan seperti ini rutin kami lakukan, minimal dua sampai tiga kali dalam seminggu," kata Raydian saat ditemui di Kabupaten Bandung, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga:

Dalam dialog tersebut, para pengemudi ojol menyampaikan dilema yang kerap mereka hadapi di lapangan.

Di satu sisi, mereka wajib mematuhi aturan lalu lintas dengan mewajibkan helm bagi penumpang. Namun di sisi lain, penolakan penumpang berpotensi berujung pada penilaian buruk di aplikasi.

Sejumlah driver ojol di Bandung Raya, mengeluhkan perilaku penumpang yang menolak menggunakan helm saat berkendara. Alasannya begini.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ditlantas polda jabar driver ojol penumpang ojol kombes pol raydian kokrosono driver ojol curhat penggunaan helm penumpang tolak pakai helm

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU