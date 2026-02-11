Wakil Wali Kota Depok Kukuhkan 630 Anggota Satlinmas, Siap Bertugas di 63 Kelurahan dan 11 Kecamatan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, secara resmi mengukuhkan 630 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Depok Open Space (DOS), Rabu (11/2).

Pengukuhan ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam memperkuat keamanan, ketertiban, serta perlindungan masyarakat di seluruh wilayah kota.

Usai dikukuhkan, ratusan anggota Satlinmas tersebut akan bertugas di 63 kelurahan dan tergabung dalam 11 Satuan Tugas (Satgas) yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok.

Penempatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran Satlinmas sebagai unsur pendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Chandra Rahmansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satlinmas yang selama ini telah menjalankan tugas dengan baik, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Satlinmas memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Baca Juga: Wali Kota Depok Tegaskan Pencopotan Wajah Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Kewenangan Pemprov Jabar

“Satlinmas mempunyai peran penting dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman dan perlindungan masyarakat,” ujar Chandra.

Menurutnya, pengukuhan tersebut menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat peran Satlinmas di tengah masyarakat.