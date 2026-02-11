Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 11 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan yang diproduksi Galeri24 dan UBS tercatat berada pada kisaran stabil dengan variasi harga berdasarkan denominasi berat.
Data terbaru yang dilansir dari laman sahabat.pegadaian.co.id menunjukkan harga emas terkecil 0,5 gram dibanderol mulai dari Rp 1.567.000, sementara harga emas 1 kilogram mencapai Rp 2,89 miliar.
Berdasarkan daftar harga yang berlaku, emas batangan Galeri24 dan UBS masih menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen investasi jangka menengah dan panjang.
Sementara itu, untuk produk Antam, harga belum tercantum dalam data tersebut.
Daftar Harga Emas Batangan
0,5 gram
Galeri24: Rp 1.567.000
UBS: Rp 1.623.000
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, lengkap! Pencinta emas batangan dan logam mulia harap disimak sampai habis ya!
