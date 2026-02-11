JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 11 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 11 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Rabu, 11 Februari 2026 – 09:30 WIB
Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 11 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Emas logam mulia. Foto: JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan yang diproduksi Galeri24 dan UBS tercatat berada pada kisaran stabil dengan variasi harga berdasarkan denominasi berat.

Data terbaru yang dilansir dari laman sahabat.pegadaian.co.id menunjukkan harga emas terkecil 0,5 gram dibanderol mulai dari Rp 1.567.000, sementara harga emas 1 kilogram mencapai Rp 2,89 miliar.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku, emas batangan Galeri24 dan UBS masih menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen investasi jangka menengah dan panjang.

Baca Juga:

Sementara itu, untuk produk Antam, harga belum tercantum dalam data tersebut.

Daftar Harga Emas Batangan

0,5 gram

Baca Juga:

Galeri24: Rp 1.567.000

UBS: Rp 1.623.000

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, lengkap! Pencinta emas batangan dan logam mulia harap disimak sampai habis ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas terbaru harga emas batangan logam mulia harga logam mulia hari ini investasi logam mulia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU