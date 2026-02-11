Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Rabu 11 Februari 2026, Waspada Hujan Lebat Disertai Petir!

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 08:30 WIB
Ilustrasi hujan deras disertai dengan petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan sampai lebat pada Rabu, 11 Februari 2026 hingga Kamis dini hari, 12 Februari 2026.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek

Pada Rabu pagi (07.00–13.00 WIB), cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), hujan diprakirakan semakin meluas.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, sementara hujan sedang hingga lebat diprakirakan mengguyur Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kepulauan Seribu.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
