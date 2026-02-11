Dishub Cianjur Fokus Perbaiki 1.100 PJU Rusak Jelang Ramadan dan Lebaran

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur memfokuskan perbaikan sekitar 1.100 unit lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rusak di sepanjang jalur utama dan jalur alternatif.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas kendaraan selama bulan Ramadan dan Lebaran 2026.

Kepala Dishub Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, mengatakan pihaknya terus melakukan pemetaan terhadap titik-titik PJU yang membutuhkan perbaikan.

Selain itu, Dishub juga berencana menambah PJU di jalur alternatif yang masih minim penerangan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Kami terus memetakan titik PJU yang rusak serta menyiapkan penambahan PJU di jalur alternatif yang minim penerangan agar pengendara merasa aman dan nyaman,” ujar Aris di Cianjur, Selasa.

Ia menjelaskan, sejumlah PJU yang mati saat ini banyak ditemukan di sepanjang jalur selatan Cianjur.

Dishub memprioritaskan perbaikan PJU di jalan kabupaten yang menjadi kewenangannya, sementara untuk PJU di jalan provinsi dan jalan nasional akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.

“Perbaikan PJU di jalan kabupaten dapat kami lakukan langsung mulai pekan ini. Sedangkan untuk jalan provinsi dan pusat, kami melakukan koordinasi serta melayangkan surat laporan terkait kondisi dan titik PJU yang mengalami kerusakan,” katanya.