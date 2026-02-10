Harga Bahan Pokok di Sumedang Relatif Stabil Jelang Ramadan

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, memastikan harga bahan pokok di wilayahnya masih berada dalam kondisi relatif aman dan terjangkau menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Sumedang, Iwan Gustiawan, mengatakan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga Pangan menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia mengakui terdapat kenaikan harga pada sejumlah komoditas hortikultura.

“Alhamdulillah, setelah melakukan pengecekan harga pangan menjelang Ramadhan, harga masih dalam kondisi aman dan relatif terjangkau bagi masyarakat,” kata Iwan di Sumedang, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan, harga beras masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp13.500 per kilogram.

Sementara itu, minyak goreng merek Minyakita kemasan satu liter dijual dengan harga Rp15.700. Adapun harga telur ayam ras berada di kisaran Rp29.000 per kilogram dan masih sesuai HET.

Selain itu, harga daging sapi terpantau stabil di angka Rp140.000 per kilogram. Untuk daging ayam ras, meskipun mengalami kenaikan, namun masih dinilai dalam kategori stabil dan terjangkau.

Di sisi lain, sejumlah komoditas hortikultura mengalami kenaikan harga menjelang Ramadhan. Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Inpres Sumedang, harga cabai dan bawang merah tercatat mengalami peningkatan.