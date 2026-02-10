Pemkot Depok Perkuat Pengolahan Sampah Hulu–Hilir Dukung Gerakan Indonesia ASRI

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Upaya tersebut difokuskan pada pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari hulu hingga hilir.

Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan pengelolaan sampah dari sisi hulu dilakukan dengan memperbanyak bank sampah serta mengembangkan budidaya maggot sebagai solusi pengurangan volume sampah organik.

“Penyelesaian masalah sampah di skala terkecil, seperti lingkungan rukun warga (RW), perumahan, maupun sekolah, juga kami laksanakan,” ujar Supian.

Selain dari hulu, Pemkot Depok juga menyiapkan langkah pengelolaan sampah dari sisi hilir.

Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun hanggar Refuse Derived Fuel (RDF) di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

“RDF tersebut nantinya dibangun di area TPA Cipayung untuk secara langsung mengolah sampah menjadi energi alternatif,” katanya.

Supian menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk tipping fee kepada mitra pengelola.