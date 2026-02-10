Tim Gabungan Bersihkan Sampah di Pantai Baro Gebang Cirebon, Dukung Gerakan Indonesia ASRI

jabar.jpnn.com, CIREBON - Tim gabungan yang terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten Cirebon, TNI, Polri, serta masyarakat dikerahkan untuk menangani penumpukan sampah di Pantai Baro Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa pagi (10/2).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan pesisir sekaligus mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Bupati Cirebon Imron mengatakan kegiatan bersih-bersih pantai tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan sampah yang kerap terjadi di kawasan pesisir.

“Pada hari ini pemerintah daerah bersama forkopimda, TNI, Polri, hingga unsur kecamatan melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai di Gebang,” ujar Imron di Cirebon.

Ia menjelaskan, sebagian besar sampah yang menumpuk di pantai berasal dari aktivitas masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Sampah tersebut kemudian terbawa aliran sungai dan bermuara di laut, terutama saat terjadi banjir.

“Kalau terjadi banjir, sampah dari sungai akan terbawa dan ujungnya menumpuk di pantai seperti yang kita lihat sekarang,” katanya.

Imron menegaskan kegiatan pembersihan pantai tidak akan berhenti pada satu kesempatan saja, melainkan akan dilakukan secara berkelanjutan.