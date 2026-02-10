JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Polisi Mendalami Isi Ponsel Korban Bunuh Diri di Flyover Pasupati Bandung

Polisi Mendalami Isi Ponsel Korban Bunuh Diri di Flyover Pasupati Bandung

Selasa, 10 Februari 2026 – 13:15 WIB
Polisi Mendalami Isi Ponsel Korban Bunuh Diri di Flyover Pasupati Bandung - JPNN.com Jabar
Kapolsek Bandung Wetan AKP Bagus Yudo saat ditemui di TKP bunuh diri di Taman Film-lapangan futsal, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Selasa (10/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pelajar meninggal dunia seusai mengakhiri hidupnya dengan loncat dari Flyover Pasupati, Kota Bandung. 

Saat ini, polisi telah membawa jenazah ke Rumah Sakit (RS) Sartika Asih, untuk diidentifikasi.

Kapolsek Bandung Wetan AKP Bagus Yudo mengatakan, korban berinisial MRJ masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMK di Kota Bandung. 

Baca Juga:

Yang bersangkutan loncat dari jembatan ke arah samping lapangan Futsal Tamansari. 

"Dia masih berstatus pelajar, untuk nama kami mohon maaf belum bisa menyampaikan, untuk orangnya asli dari Cimahi. Untuk umurnya 17 tahun," kata Bagus di lokasi, Selasa (10/2/2026).

Untuk motif aksi tersebut, polisi belum bisa memastikan.

Baca Juga:

Nantinya akan ada pengecekan ponsel jika mana memang ada surat wasiat yang ditinggalkan korban kepala keluarga atau pihak lainnya. 

"Sementara masih kami cek termasuk handphonenya apakah ada kata-kata terakhir atau pun penyampaian dari pihak keluarga ataupun rekan-rekan korban," tuturnya. 

Polisi mendalami aksi bunuh diri yang dilakukan seorang pelajar asal Cimahi, yang menjatuhkan diri dari Flyover Pasupati, Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   aksi bunuh diri polsek bandung wetan flyover pasupati lompat dari flyover pasupati pelajar bunuh diri pemuda menjatuhkan diri motif bunuh diri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU