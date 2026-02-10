Update Harga Logam Mulia Hari Ini Selasa 10 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan yang dipasarkan oleh Galeri24 dan UBS tercatat stabil pada perdagangan terbaru.

Berdasarkan data harga yang dirilis dari laman sahabat.pegadaian.co.id, emas dengan berbagai denominasi menunjukkan perbedaan harga antarprodusen, seiring dengan merek dan spesifikasi produk yang ditawarkan.

Untuk emas batangan Galeri24, harga emas ukuran 0,5 gram dibanderol sebesar Rp 1.563.000, sementara emas 1 gram dijual dengan harga Rp 2.979.000.

Adapun emas ukuran 2 gram dipasarkan pada level Rp 5.886.000, dan emas 5 gram senilai Rp 14.608.000.

Pada denominasi yang lebih besar, harga emas Galeri24 ukuran 10 gram tercatat sebesar Rp 29.137.000, sedangkan ukuran 25 gram mencapai Rp 72.452.000.

Untuk emas 50 gram, harga berada di level Rp 144.789.000, dan emas 100 gram dibanderol Rp 289.435.000.

Sementara itu, emas Galeri24 ukuran 250 gram dijual dengan harga Rp 721.809.000, ukuran 500 gram sebesar Rp 1.443.616.000, dan ukuran 1.000 gram (1 kilogram) mencapai Rp 2.887.231.000.

Di sisi lain, harga emas batangan produksi UBS tercatat sedikit lebih tinggi pada hampir seluruh denominasi.