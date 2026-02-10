JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Update Harga Logam Mulia Hari Ini Selasa 10 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Update Harga Logam Mulia Hari Ini Selasa 10 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Selasa, 10 Februari 2026 – 09:30 WIB
Update Harga Logam Mulia Hari Ini Selasa 10 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi logam mulia. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan yang dipasarkan oleh Galeri24 dan UBS tercatat stabil pada perdagangan terbaru.

Berdasarkan data harga yang dirilis dari laman sahabat.pegadaian.co.id, emas dengan berbagai denominasi menunjukkan perbedaan harga antarprodusen, seiring dengan merek dan spesifikasi produk yang ditawarkan.

Untuk emas batangan Galeri24, harga emas ukuran 0,5 gram dibanderol sebesar Rp 1.563.000, sementara emas 1 gram dijual dengan harga Rp 2.979.000.

Baca Juga:

Adapun emas ukuran 2 gram dipasarkan pada level Rp 5.886.000, dan emas 5 gram senilai Rp 14.608.000.

Pada denominasi yang lebih besar, harga emas Galeri24 ukuran 10 gram tercatat sebesar Rp 29.137.000, sedangkan ukuran 25 gram mencapai Rp 72.452.000.

Untuk emas 50 gram, harga berada di level Rp 144.789.000, dan emas 100 gram dibanderol Rp 289.435.000.

Baca Juga:

Sementara itu, emas Galeri24 ukuran 250 gram dijual dengan harga Rp 721.809.000, ukuran 500 gram sebesar Rp 1.443.616.000, dan ukuran 1.000 gram (1 kilogram) mencapai Rp 2.887.231.000.

Di sisi lain, harga emas batangan produksi UBS tercatat sedikit lebih tinggi pada hampir seluruh denominasi.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, lengkap! Pencinta emas batangan dan logam mulia harap disimak sampai habis ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas terbaru harga emas batangan logam mulia investasi logam mulia harga logam mulia hari ini emas batangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU