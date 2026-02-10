Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek 10 Februari 2026: Waspada Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek akan mengalami potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Selasa, 10 Februari 2026.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca di wilayah Jawa Barat umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Cianjur, Subang, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, Bogor, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Purwakarta, Bandung Barat, Bandung Raya, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, serta Kota Banjar.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan diprakirakan semakin meluas.

Hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di wilayah Bogor, Depok, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Subang, Bandung Raya, Garut, Sumedang, Indramayu, Tasikmalaya, Banjar, dan Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Ciamis, dan Tasikmalaya.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Bogor, Depok, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Bandung Raya.