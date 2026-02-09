HomPim Play Hadirkan One Stop Family Recreation di Dago Pakar Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Destinasi wisata keluarga baru hadir di kawasan Dago Pakar, Bandung. HomPim Play menawarkan konsep rekreasi terpadu bagi seluruh anggota keluarga dengan memadukan unsur hiburan, edukasi, dan kebersamaan dalam satu area.

Berdiri di atas lahan seluas hampir 2,2 hektar, Hompim Play menghadirkan lebih dari 10 wahana permainan, dan memposisikan diri sebagai One Stop Family Recreation yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan rekreasi anak hingga orang dewasa.

Mengusung konsep bermain sambil bertumbuh, HomPim Play dibangun berdasarkan tiga nilai utama, yakni Delivery Happiness, Sweet Escape, dan Educative Experience.

“Kami ingin HomPim Play menjadi tempat di mana anak-anak dan keluarga bisa merasakan kebahagiaan, melepas penat dari rutinitas sehari-hari, sekaligus mendapatkan pengalaman bermain yang sarat nilai pembelajaran,” ujar GM Commercial HomPim Play, Riswan Septiawan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (9/2/2026).

Beragam wahana tersedia dan dapat dinikmati sesuai minat serta usia pengunjung. Mulai dari Gokart anak dan dewasa, Flying Fox, Wall Climbing, hingga HomPim Jungle atau Mix Playground yang mengusung konsep modern indoor outbound.

Pengalaman edukatif juga dihadirkan melalui HomPim Farm, anak-anak dapat belajar dan berinteraksi langsung dengan berbagai hewan seperti capybara, alpaca, dan kuda poni, serta beragam jenis burung dan reptil.

Tak hanya itu, HomPim Play juga tengah mempersiapkan wahana permainan air yang direncanakan mulai dapat dinikmati saat libur Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Bagi orang tua, tersedia berbagai area relaksasi dan aktivitas keluarga. Pengunjung dapat bersantai di Happy Garden Bloom sambil menikmati panorama alam Dago Pakar, mencoba kursi pijat, memetik stroberi bersama anak di Kisah Bukit Strawberry, hingga menikmati wahana remote control, bumper car, shooting target, dan archery di area HomPim City.