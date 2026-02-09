Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Dewi Sartika Depok, Akan Diganti Foto Pahlawan Lokal

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wajah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang terpampang di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok, dicopot.

Pencopotan tersebut dilakukan oleh petugas dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat.

Underpass Dewi Sartika diketahui dibangun pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Infrastruktur tersebut diresmikan pada 17 Januari 2023.

Selain pencopotan foto Ridwan Kamil, tulisan “Jabar Juara” yang sebelumnya terpasang di underpass tersebut juga direncanakan akan diganti menjadi “Jabar Istimewa”.

“Nanti tulisannya diganti menjadi Jabar Istimewa. Tadinya Jabar Juara, tetapi sekarang sudah tidak,” ujar Mandor BMPR, Sanusi, di lokasi.

Sanusi menjelaskan bahwa foto Ridwan Kamil nantinya akan digantikan dengan foto pahlawan asal Kota Depok.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan tokoh pahlawan yang akan dipasang menggantikan gambar mantan gubernur tersebut.