Puluhan SSB Ramaikan E7AM Football Challenge, Beckham Putra Dukung Regenerasi Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pembinaan atlet usia dini menjadi ujung tombak atas lahirnya atlet-atlet profesional dan berprestasi. Kehadiran turnamen lokal pun diyakini bisa memoles kemampuan dan melahirkan jiwa persaingan yang baik.

Melihat tingginya peminat olahraga sepak bola, bintang Persib Beckham Putra menghadirkan turnamen sepak bola usia dini dengan nama 'E7AM Football Challenge Series 1'.

Kegiatan berlangsung di PUSDIKPOM Soegiri Infini Arena, Kota Cimahi pada Minggu (8/2/2026).

Turnamen itu hadir dengan empat kategori umum, yakni U-8, U-9, U-10, dan U-11.

Puluhan SSB di wilayah Jawa Barat ikut terlibat dalam turnamen ini. Para peserta pun antusias bisa mengikuti kegiatan yang tidak hanya fun, tapi juga beredukasi.

Ramdan selaku Talent Scouting mengatakan, Jawa Barat berpotensi melahirkan calon atlet sepak bola berprestasi, seperti Beckham Putra. Maka dari itu, pembinaan sejak usia dini dinilai menjadi salah satu hal paling krusial.

Namun di sisi lain, Ramdan menuturkan jika anak-anak yang baru memulai dengan bola tidak bisa dipaksakan dengan berbagai menu latihan berat. Di usianya yang masih dini, anak-anak harus merasakan kegembiraan terlebih dahulu dari bermain sepak bola.

Maka dari itu, kegiatan ini dikemas dengan bentuk yang menyenangkan, tetapi tetap ada nilai sosialnya.