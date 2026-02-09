Sidak Pasar Cisalak, Wamendag: Harga Cabai Rawit dan Telur Mulai Merangkak Naik

JPNN.com

Senin, 09 Februari 2026 – 13:00 WIB
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Cisalak, Kota Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin (9/2), untuk memastikan stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan.

Pantauan di lokasi, Wamendag Dyah Roro Esti menyambangi sejumlah pedagang untuk mengecek harga berbagai komoditas, mulai dari ayam, daging, telur, sembako, hingga cabai.

Dalam kunjungan tersebut, ia juga membeli sejumlah kebutuhan pokok.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga sebagian besar komoditas di Pasar Cisalak masih terbilang stabil.

Dyah menyebutkan bahwa minyak goreng rakyat merek MinyaKita dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Tadi kami sudah mengecek harga MinyaKita, yang merupakan salah satu komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan. Dari hasil pemantauan, MinyaKita dijual sesuai HET, yaitu Rp15.700,” ujar Dyah.

Selain minyak goreng, Dyah juga memantau harga sembako, bawang merah, dan bawang putih.

Dia memastikan bahwa harga komoditas tersebut masih dalam kondisi aman dan stabil, dengan ketersediaan pasokan yang mencukupi.

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti sebut harga cabai rawit dan telur sudah sedikit mengalami kenaikan menjelang ramadan tahun ini
