Jelang Ramadan, Wamendag Dyah Roro Esti Sidak Pasar Cisalak Depok Pastikan Harga Stabil

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin (9/2).

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan.

Kedatangan Wamendag ke pasar tradisional itu juga bertujuan untuk meninjau langsung kondisi kebersihan pasar sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan hidup.

Pantauan di lokasi, Dyah Roro Esti menyambangi sejumlah pedagang dan berdialog langsung terkait harga berbagai komoditas kebutuhan pokok.

Komoditas yang dipantau antara lain ayam, daging, telur, sembako, serta cabai. Dalam kesempatan tersebut, ia juga membeli beberapa kebutuhan pokok.

“Pertama, kami ingin memastikan bahwa harga bahan pokok itu aman dan stabil, sesuai dengan harga acuannya,” ujar Dyah di sela-sela sidak.

Ia mengakui bahwa menjelang Ramadan, permintaan terhadap kebutuhan pokok biasanya meningkat, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar.

“Mengingat sebentar lagi Ramadan, tentu kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok akan meningkat,” katanya.